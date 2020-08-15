Спорт Российский хоккеист Андрей Свечников получил страшную травму в матче НХЛ Роман Захаров Россиянин упал на лед, в результате чего вывернул колено и лодыжку. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников получил травму в третьем матче с «Бостоном» в серии плей-офф НХЛ. В одном из эпизодов россиянин вступил в борьбу на чужом пятачке с защитником «Бостона» Здено Харой, из-за чего упал на лед и вывернул колено и лодыжку. В итоге спортсмен сумел покинуть арену только при помощи одноклубников. Матч завершился победой «Бостона» со счетом 3:1. В пяти матчах плей-офф Кубка Стэнли Андрей Свечников набрал 7 (4 + 3) очков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует