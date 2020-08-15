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«Ростов» уступил «Зениту» в матче второго тура РПЛ

Анна Касаткина
22:59 15.08.2020
Хозяевам матча не удалось отправить в ворота соперников ни одного мяча.
«Ростов» уступил «Зениту» в матче второго тура РПЛ
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Петербургский «Зенит» вырвал победу у «Ростова» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0.

Первый гол в ворота соперников на 24-й минуте забил нападающий Сердар Азмун, перехватив мяч, после того как его с пенальти отразил вратарь хозяев Сергей Песьяков. На 87-й минуте гол забил защитник Деян Ловрен.

После 78-й минуты «Зенит» продолжал матч в составе десяти игроков, так как защитник Ярослав Ракицкий получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Следующий матч «Зенита» пройдет 19 августа в Санкт-Петербурге с московским ЦСКА. «Ростов» в тот же день сыграет в гостях со столичным «Динамо».

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