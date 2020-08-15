Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

Анна Касаткина
21:35 15.08.2020
Единственный гол в ворота соперников забил полузащитник Алексей Миранчук.
«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу
© Фото: Александр Вильф РИА Новости

Московский «Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0. Встреча прошла на домашнем стадионе столичного клуба «РЖД-Арена».

Единственный гол в ворота соперников забил полузащитник Алексей Миранчук на 43-й минуте. Он стал девятым для футболиста после возобновления сезона Российской премьер-лиги, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса. Всего в копилке «Локомотива» 12 мячей.

На стадионе присутствовали болельщики – трибуны разрешили заполнить на 25% в рамках ограничений по COVID-19. На матч пришло 6 247 зрителей, всего было 7 200 мест.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом». «Краснодар» 18 августа принимает тульский «Арсенал».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
21:00 В стране и мире
Директор центра имени Гамалеи рассказал, как сократить производство вакцин до месяца
19:45 В стране и мире
Видео
Все российские спасатели вернулись из Ливана
19:01 В стране и мире
Вылетевший в Турцию самолет экстренно вернулся в Пулково
17:45 В стране и мире
Видео
Груда обломков: появилось видео с места обрушения шахты в Воркуте
17:34 В стране и мире
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Цепкало объявлен в розыск
Популярное
Популярное
Видео
СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Врач назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга
Врач рассказала, чем опасен мед
Мощный выброс горючего вещества заблокировал исходящий от Бетельгейзе свет
Видео
В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.