«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

Московский «Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0. Встреча прошла на домашнем стадионе столичного клуба «РЖД-Арена».

Единственный гол в ворота соперников забил полузащитник Алексей Миранчук на 43-й минуте. Он стал девятым для футболиста после возобновления сезона Российской премьер-лиги, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса. Всего в копилке «Локомотива» 12 мячей.

На стадионе присутствовали болельщики – трибуны разрешили заполнить на 25% в рамках ограничений по COVID-19. На матч пришло 6 247 зрителей, всего было 7 200 мест.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом». «Краснодар» 18 августа принимает тульский «Арсенал».