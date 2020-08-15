ЦСКА обыграл «Тамбов» во втором туре РПЛ

Футболисты московского ЦСКА победили «Тамбов» со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе армейцев отличились Константин Кучаев и Илья Шкурин. Мячи были забиты в первом и втором таймах встречи. Все, на что хватило гостей, так это гол престижа, который записал на свой счет Александр Карапетян.

Для футболистов ЦСКА это уже вторая победа кряду. В первом туре ими были обыграны «Химки», в ворота которых подопечные Виктора Гончаренко забили два безответных мяча.

В следующем туре, игрокам ЦСКА предстоит встретиться с действующим чемпионом, петербургским «Зенитом».