Россиянин Шварцман финишировал вторым в гонке «Формулы-2» в Барселоне

Россиянин Роберт Шварцман финишировал вторым в первой гонке «Формулы-2» в рамках Гран-при Испании. Победителем стал японский пилот команды MP Motosport Нобухару Мацусита.

Выступающий за Prema Шварцман имел хорошие шансы на победу, однако за несколько кругов на трассе появилась машина безопасности из-за вылета французского гонщика Джулиано Алези.

За третью позицию боролись сразу несколько пилотов, включая российского пилота Hitech Grand Prix Никиту Мазепина, который смог пересечь черту вслед за Мацусита и Шварцманом, однако из-за штрафа в итоговом протоколе ему досталась лишь 13-я строчка, сообщает Sportbox. В итоге третье место занял китаец Гуанью Чжоу.

Следующая гонка в Барселоне пройдет 16 августа.