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СМИ: Месси планирует покинуть «Барселону»

Виктория Ивашечкина
13:43 15.08.2020
Футболист может остаться в клубе лишь в случае серьезных изменений в руководстве.
СМИ: Месси планирует покинуть «Барселону»
© Фото: LEO MESSI ∞ ФК БАРСЕЛОНА, VK

СМИ сообщают, что Аргентинский футболист Лионель Месси намерен покинуть клуб«Барселона» в 2021 году.

По сообщениям издания COPE, спортсмен был сильно разочарован руководством клуба и не собирается продлевать контракт, который действует до конца июня 2021 года. 

При этом уточняется, что Месси может остаться в «Барселоне» лишь в случае серьезных изменений в руководстве.

Напомним, в пятницу,14 августа, «Барселона» проиграла «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.

Напомним, в июле этого года уже ходили слухи о том, что Месси в скором времени собирается покинуть знаменитый футбольный клуб. Тогда СМИ писали о том, что 33-летний аргентинец разочарован появившейся информацией о том, что он является инициатором конфликтов внутри футбольной команды.

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