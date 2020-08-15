СМИ: Месси планирует покинуть «Барселону»

СМИ сообщают, что Аргентинский футболист Лионель Месси намерен покинуть клуб«Барселона» в 2021 году.

По сообщениям издания COPE, спортсмен был сильно разочарован руководством клуба и не собирается продлевать контракт, который действует до конца июня 2021 года.

При этом уточняется, что Месси может остаться в «Барселоне» лишь в случае серьезных изменений в руководстве.

Напомним, в пятницу,14 августа, «Барселона» проиграла «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.

Напомним, в июле этого года уже ходили слухи о том, что Месси в скором времени собирается покинуть знаменитый футбольный клуб. Тогда СМИ писали о том, что 33-летний аргентинец разочарован появившейся информацией о том, что он является инициатором конфликтов внутри футбольной команды.