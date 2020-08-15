Двукратному чемпиону ОИ из Норвегии грозит дело за хранение наркотиков

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг заявил, что ему грозит уголовное дело после обнаружения в его доме запрещенных веществ. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

Нортуг рассказал, что прошлой ночью совершил ошибку и превысил скорость на автомобиле. Его остановила полиция и отвезла в клинику, в которой он сдал анализ крови.

«Кроме того, в моем доме полиция обнаружила небольшое количество наркотиков. Речь идет о кокаине. Я в отчаянии и боюсь того, что будет дальше», - написал лыжник.

Он добавил, что невероятно сожалеет о произошедшем и извиняется перед теми, кого он разочаровал своим поведением.

«Я знаю, что теперь это будет уголовное дело. Я возьму на себя ответственность за все, что сделал», - написал олимпийский чемпион.

Петтер Нортуг очень популярен среди любителей зимних видов спорта. В 2009 и 2015 году он признавался лучшим спортсменом Норвегии. Является единственным двукратным обладателем неофициального звания Король лыж. Также является 13-кратный чемпионом мира (рекордсмен среди мужчин). Свою карьеру Нортуг завершил в декабре 2018 года.