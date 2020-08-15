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Гулять по воде: что известно о набирающем популярность в России новом виде спорта сапсерфинге

Денис Ивлев
00:15 15.08.2020
Популярность водных прогулок на доске среди россиян и не только можно объяснить тем, что это доступно для людей разных возрастов и не требует специальной физической подготовки.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Россиян этим летом массово захватил модный вид спорта родом с Гавайев - сапсерфинг, он же сапинг. На всех водоемах просто настоящий бум желающих прокатиться на доске. Особенность этой дисциплины заключается в том, что наличие волны, как в профессиональном серфинге, совсем не обязательно.

Все просто: минимум снаряжения и минимальная подготовка. Причем орудовать веслом смогут даже дети. Местом для сапсерфинга, может стать любой водоем, хотя морские прогулки, конечно, будут экстремальнее.

Например, во Владивостоке желающих выйти на прогулку по воде становится больше с каждым днем. С семи утра люди целыми семьями приходят на инструктажи к опытным наставникам.

Администратор поликлиники Маргарита Бирюкова уже третий сезон подряд берет кататься на доске своего пса Ричарда. Первый сертификат на прогулку по воде ей подарила дочь, и теперь сапсерфинг - одно из главных увлечений женщины.

«Я как только первый раз встала на воду - такой восторг дикий был. Возраст уже потому что. На лыжах нельзя. А тут вдруг вода! Такое счастье!», - вспоминает Маргарита Бирюкова.

Для того, чтобы превратится в фаната, достаточно одного похода, ведь в сапсерфинге очень много интересных моментов. Например, открываются виды, которые недоступны пешему туристу, также можно отдалиться от пляжей, которые в это время переполнены отдыхающими, а если выйти в открытое море, то вода становится заметно чище, а значит и купаться намного приятнее.

Для тех, кому нужно не только созерцать, но и погружаться в себя, придумали сапйогу. В среднем длина доски 3 метра, а ширина 80 сантиметров: для восточных асан - более чем комфортно. Главное найти спокойный водоем.

Если хочется экстрима, то можно ловить волну, главное выбрать правильный сапсерф.

Название сапсерфинг происходит от английской аббревиатуры SUP (stand up paddle - переводится, как «стоя с веслом»). На Гавайях еще три века назад в тихую погоду так рыбачили местные жители. А теперь это превратилось в спортивное развлечение для множества людей по всему миру.

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