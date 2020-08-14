Покоривший Англию: как сложилась судьба самого известного на Западе российского футболиста

Андрей Канчельскис - один из самых успешных российских футболистов, который сумел покорить такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентину», «Манчестер Сити». Он выступал за три национальные сборные: СССР, СНГ и России.

© andrei_kanchelskis, instagram

В составе «красных дьяволов» россиянин дважды стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги. В один из самых популярных клубов страны Андрей перешел из донецкого «Шахтера». Его заметил ставший в последствии самым титулованным тренером в истории британского футбола Алекс Фергюсон, который заметил Канчельскис во время товарищеского матча сборной ССР с Шотландией в феврале 1991 года. Россиянин сумел стать одним из лидеров «Манчестер Юнайтед». В последствии он вошел в сотню величайших игроков в истории клуба, заняв в нем 25 строчку.

© andrei_kanchelskis, instagram

В 1995 году Андрей перешел в «Эвертон». Его позицию в «Манчестер Юнайтед» занял молодой Дэвид Бекхэм. Но болельщики помнят лучшего русского правого полузащитника до сих пор. В 1997 году Канчельскис начал выступать за «Фиорентину». Потом были: «Рейнджерс», «Манчерстер Сити», «Саутгемптон». В 2006 году в возрасте 37 лет Канчельскис закончил свою спортивную карьеру в «Крыльях Советов». Недавно он был признан лучшим россиянином в истории чемпионата Англии.

© andrei_kanchelskis, instagram

Сегодня Андрей Канчельскис является главным тренером футбольного клуба «Навбахор» из Узбекистана. Причем занял он эту должность во второй раз. Канчельскис возглавил «Навбахор» в 2019 году через два месяца после отставки.