Житель Томска 76 раз пожал штангу под водой и установил новый рекорд Гиннесса

Житель Томска, тренер муниципального спортивного Центра социальных инициатив Виталий Вивчар, задержав дыхание, отжал под водой 50-килограммовую штангу 76 раз. Об этом говорится в сообщении городской администрации. Отмечается, что своим достижением мужчина побил рекорд Гиннесса в выполнении этого упражнения.

Результат был зафиксирован на Лебяжьем озере в поселке Победа. За выполнением необычного норматива смотрели специалисты и независимый наблюдатель. Также на мероприятии присутствовали медики. После заполнения всех необходимых документов доказательства будут направлены в редакцию Книги рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд был установлен жителем США Грегом Уиттстоком в прошлом году: американец под водой пожал штангу весом 50 килограмм 62 раза.

Виталий Вивчар является многократным чемпионом региональных соревнований, чемпионом РФ и Евразии по русскому жиму. Ранее он уже установил один рекорд, пожав штангу весом 55 килограмм на 1006 раз в течение часа. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России.