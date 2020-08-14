Нурмагомедов признался, что думал о завершении карьеры

Хабиб Нурмагомедов заявил, что периодически у него появляются мысли о завершении карьеры. Особенно они участились после смерти отца. Об этом российский боец смешанных боевых искусств рассказал на пресс-конференции.

«Пока мне 31 год, в сентябре будет 32 года. Это, конечно, не сказочный возраст. Я уже не начинающий боец. Можно сказать, что я ветеран этого вида спорта, потому что я больше восьми лет уже в UFC», - сказал спортсмен.

Однако сейчас у него появилась большая мотивация - предстоящий бой с Джастином Гэтджи, который состоится 24 октября в Абу-Даби. Кроме того, постоянные тренировки помогают отвлечься от мыслей о потере родного человека.

«Я очень хочу вернуться и подраться, хочу быть занятым чем‑то. Этот год, надеюсь, у меня пройдет в тренировочном режиме», - заявил Нурмагомедов.

Также боец сообщил о том, что не планирует уходить в политику.

«Необязательно надо быть политиком, иметь какое‑то кресло или кабинет, чтобы помогать людям», - сказал спортсмен.

Ранее Нурмагомедов признался, что тяжело переживает смерть отца, но надеется, что эта утрата сделает его еще сильнее.