«Возможно, я стану еще сильнее»: Нурмагомедов рассказал о чувствах после смерти отца

Хабиб Нурмагомедов перед боем с Джастином Гэтжи вспомнил наставление своего покойного отца. На пресс-конференции российский боец смешанных боевых искусств рассказал, что советы Абдулманапа Нурмагомедова всегда были строгими, краткими и критичными.

«Он сказал бы, чтоб я не отвлекался, если решил биться - надо готовиться», - заявил Хабиб Нурмагомедов.

Боец UFC назвал смерть отца тяжелой утратой. Он рассказал, что их отношения были довольно близкими.

«Мы были как друзья, как отец, как тренер, постоянно находились вместе», - подчеркнул спортсмен.

Хабиб Нурмагомедов поделился с журналистами тем, что очень сильно переживает потерю родного человека и это сказывается на его работе.

«Говорить с каменным лицом, что мне ничего не мешает, это, конечно, будет неправда», - отметил боец.

Также он рассказал, что постоянно думает об отце.

«Возможно, это чувство выведет меня на другой уровень, я стану еще сильнее», - с надеждой заявил спортсмен.

Хабиб Нурмагомедов 24 октября проведет защиту титула чемпиона UFC в легкой весовой категории. Его соперником станет Джастин Гэтжи.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап скончался 3 июля 2020 года на 58 году жизни. Легендарный тренер не смог справиться с осложнениями после коронавируса.