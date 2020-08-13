Кержаков назвал лучшее упражнение на все группы мышц

Самым действенным упражнением на все группы мышц является всем известная планка. Об этом рассказал «Звезде» лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков.

«Планка – это упражнение на все группы мышц. В планке задействованы вообще все мышцы», - пояснил спортсмен.

Чемпионка восточной Европы по тхэквондо, тренер Надежда Сенькова добавила, что планка считается лучшим статическим упражнением, а динамическим – берпи. По ее мнению, лучше делать функциональные упражнения, которые объединяет в себе и статику, и динамику.

Она объяснила, что упражнение берпи – это присед, упор, выпрыгивание вверх. Оно функциональное, очень хорошо поднимает пульс и включает в работу тело. Но если его усложнить, то оно станет универсальным, будет прорабатывать все тело, отметила тренер.

«Допустим, если берпи сделать в динамике: человек приседает, делает упор на руки, выпрыгивает в прямое положение в опорную планку, снова прыгает в упор и выпрыгивает вверх. Получается и плиометрика, и статика», - объяснила спортсменка.

Если при выполнении усложненного берпи в каком-то положении немного задержаться, к примеру, зафиксировать планку, то можно максимально проработать все тело, добавила Надежда Сенькова.