Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Кержаков назвал лучшее упражнение на все группы мышц

Тамара Астапенкова
05:08 13.08.2020
По словам тренера Надежды Сеньковой, лучшим статическим упражнением считается планка, а динамическим – берпи.
Кержаков назвал лучшее упражнение на все группы мышц
© Фото: pixabay.com

Самым действенным упражнением на все группы мышц является всем известная планка. Об этом рассказал «Звезде» лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков.

«Планка – это упражнение на все группы мышц. В планке задействованы вообще все мышцы», - пояснил спортсмен.

Чемпионка восточной Европы по тхэквондо, тренер Надежда Сенькова добавила, что планка считается лучшим статическим упражнением, а динамическим – берпи. По ее мнению, лучше делать функциональные упражнения, которые объединяет в себе и статику, и динамику.

Она объяснила, что упражнение берпи – это присед, упор, выпрыгивание вверх. Оно функциональное, очень хорошо поднимает пульс и включает в работу тело. Но если его усложнить, то оно станет универсальным, будет прорабатывать все тело, отметила тренер.

«Допустим, если берпи сделать в динамике: человек приседает, делает упор на руки, выпрыгивает в прямое положение в опорную планку, снова прыгает в упор и выпрыгивает вверх. Получается и плиометрика, и статика», - объяснила спортсменка.

Если при выполнении усложненного берпи в каком-то положении немного задержаться, к примеру, зафиксировать планку, то можно максимально проработать все тело, добавила Надежда Сенькова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Каритина дня
Каритина дня
02:54 В стране и мире
ВС США обвинили иранских военных в захвате судна
23:26 В стране и мире
Посол РФ: совместная работа Москвы и Минска снимет необоснованность трактовок в отношении 33 задержанных россиян
23:29 В стране и мире
Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от COVID-19
03:16 В стране и мире
Помпео допустил введение санкций США против Белоруссии
22:32 В стране и мире
Вице-премьер РФ Трутнев сдал положительный тест на коронавирус
Популярное
Популярное
Кардиолог назвал признаки, по которым можно заметить приближение смерти
У берегов Англии обнаружили останки нового вида динозавров
Самый разыскиваемый в Европе: в Испании арестовали скрывавшегося более 20 лет преступника
Видео
На Тверскую область обрушился «снег» из насекомых: видео
Названы продукты, улучшающие настроение
СМИ: в июле Ливан предупредили о наличии взрывоопасных грузов в порту Бейрута
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.