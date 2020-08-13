Испанский стыд: Федора Смолова обокрали в ночном клубе в Барселоне

У нападающего московского футбольного клуба «Локомотив» Федора Смолова в Барселоне украли часы стоимостью 300 тысяч евро. Об этом пишет El Caso, ссылаясь на источники в местной полиции.

Инцидент произошел 19 июля в одном из ночных клубов, где спортсмен отдыхал со своими знакомыми. В этот день «Сельта», за которую россиянин играл на правах аренды, встречалась в рамках заключительного тура чемпионата Испании с «Эспаньолом». При этом сам Смолов в матче не участвовал.

За «Сельту» Федор Смолов провел 14 игр, в которых забил два гола.