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Чемпион UFC Петр Ян рассказал, где хочет провести следующий бой

Роман Захаров
02:40 13.08.2020
Спортсмен также ответил на вопрос о том, хотел бы он завоевать еще один чемпионский пояс в рамках UFC, но в другом весе.
Чемпион UFC Петр Ян рассказал, где хочет провести следующий бой
© Фото: Getty Images UFC, РИА Новости

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, что хотел бы провести титульной бой в России. По словам спортсмена, у него богатый опыт выступлений в нашей стране в рамках другой организации, который был важен для его карьеры и очень ему понравился.

«Поэтому с удовольствием подрался бы в нашей стране в рамках UFC», - сказал боец в интервью «Известиям».

Ян также ответил на вопрос о том, хотел бы он завоевать еще один чемпионский пояс в рамках UFC, но в другом весе. Боец заявил, что у него нет желания быть чемпионом в двух весовых категориях. При этом он подчеркнул, что ему достаточно несколько раз защитить титул в своем весе.

Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду. Поединок состоялся 12 июля в Абу-Даби и завершился в пятом раунде техническим нокаутом. За свою профессиональную карьеру Ян провел 16 боев, в 15 из которых одержал верх.  

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