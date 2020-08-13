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Судивший матч «Спартак» - «Сочи» арбитр Казарцев отстранен

Ян Брацкий
18:45 13.08.2020
Сегодня главный арбитр скандального матча прошел проверку на полиграфе.
Судивший матч «Спартак» - «Сочи» арбитр Казарцев отстранен
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Футбольный арбитр Василий Казарцев, который судил скандальный матч между московским «Спартаком» и «Сочи» отстранен от работы. Также к судейству пока не допущен его ассистент и арбитр системы VAR этого же матча Алексей Еськов.

Ранее стало известно о прохождении Казарцевым теста на полиграфе. Как сообщает «Спорт Экспресс», арбитр прошел проверку в специально привлеченной для этого компании и под контролем Российского футбольного союза. Аналогичную процедуру предстоит пройти Еськову.

Неизвестно, идет ли речь о пожизненной дисквалификации арбитра, или об определенном количестве матчей. Некоторые СМИ сообщают, что Казарцев может быть отстранен от футбола до конца года. Сами арбитры своей вины не признали и не принесли публичных извинений.

Скандал разгорелся после матча первого тура российского футбольного чемпионата. В матче с «Сочи» «Спартак» забил два мяча и уверенно лидировал. Однако, после двух неоднозначных решений арбитра, москвичи пропустили два мяча с одиннадцатиметровой отметки. Владелец «красно-белых» Леонид Федун, возмущенный судейством, пригрозил снять команду с чемпионата.

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