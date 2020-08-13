Спорт СМИ: предстоящие матчи «Спартака» в рамках РПЛ пройдут без Кокорина Анна Касаткина Обследование выявило у футболиста серьезное повреждение икроножной мышцы. © Фото: ФК Спартак-Москва, VK Футболист Александр Кокорин пропустит предстоящие матчи «Спартака» в рамках чемпионата России с «Ахматом» и «Уфой». Травма нападающего оказалась более сильной, чем предполагалось, сообщают источники Sport24. По данным издания, проведенное МРТ выявило у него серьезное повреждение икроножной мышцы. Тренер «Спартака» Доменико Тедеско в комментарии Матч ТВ затруднился предположить, когда Кокорин вернется в строй. Бывший игрок «Зенита» этим летом подписал контракт с «красно-белыми» в статусе свободного агента. Матч с «Сочи», за который также ранее выступал Кокорин, 9 августа команда провела без нового игрока в составе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует