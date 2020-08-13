Авербух оценил позицию Плющенко в конфликте с Тутберидзе

Фигурист Илья Авребух опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы поддерживает Евгения Плющенко в конфликте с Этери Тутберидзе.

Хореограф рассказал телеканалу «Звезда» - он считает, что Плющенко со своей позиции делает все правильно, потому что ему нужно развивать свою спортивную школу.

«Если не можешь противостоять движению, то легче его возглавить. Но я считаю, что в данной ситуации он пользуется тем, что четких правил, цивилизованных правил, контрактных правил сейчас в фигурном катании нет», - подчеркнул Авербух.

Конфликт между тренерами начался в конце 2019 года, когда Тутберидзе обвинила Плющенко в попытке переманить олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Не так давно к Плющенко перешли несколько фигуристов, включая Александру Трусову и Алену Косторную.

Авербух, в свою очередь, подчеркнул, что подобные вещи должны быть урегулированы контрактами.