Авербух раскрыл детали конфликта Плющенко и Тутберидзе

Хореограф Илья Авербух поделился подробностями скандала, который произошел между тренерами по фигурному катанию Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе.

В интервью «Спорт-Экспресс» Авербух рассказал, что все началось в декабре 2019 года, когда олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о своем решении сделать паузу в карьере. Тогда Тутберидзе начала говорить, что у нее пытаются переманить спортсменов.

«Может, она уже тогда била набат и кричала нам всем: «Я чувствую, что моих спортсменов уводят». И просила обратить внимание», - сказал Авербух.

Также хореограф заявил, что понимает позицию Плющенко: бывший фигурист занимается развитием собственной спортивной школы.

Ранее в к Плющенко от Этери Тутберидзе ушли сразу несколько фигуристок, в числе которых Алена Косторная и Александра Трусова.