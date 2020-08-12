Леонид Слуцкий потребовал отстранить судью Иванова пожизненно
Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубина» Леонид Слуцкий будет настаивать на длительной дисквалификации арбитра Сергея Иванова, если Российский футбольный союз (РФС) признает его ошибку в игре чемпионата РФ с «Локомотивом».
Напомним, москвичи победили в Казани со счетом 2:0. «Рубин» доигрывал матч без удаленного за фол защитника Сильвие Бегича и Слуцкого, которого удалили в перерыве за конфликт с арбитром.
«Я прошу главу судейского комитета РФС Виктора Кашшаи дать оценку эпизоду, и если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, а лучше пожизненно», - настаивает Слуцкий.
По словам тренера, арбитр «убил» команду, лишил очков в первой игре, пишет РИА Новости Спорт.
Слуцкий обратился к российским судьям и попросил их научиться признавать свои ошибки во время игры.
«Буквально позавчера был грандиознейший скандал, когда в ворота «Спартака» назначили два спорных пенальти, которых, на мой взгляд, не было и близко. И даже в этой ситуации они пытаются выкручиваться», - возмутился Слуцкий во время пресс-конференции.
По мнению тренера, судьям во время матчей нельзя утверждать, что «черное» - это «белое». Также Слуцкий возмутился тем, что арбитры не обратились к системе видеоповторов.