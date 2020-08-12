Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

Определились все полуфиналисты Лиги Европы UEFA. Продолжат борьбу за трофей на стадии ½ финала английский «Манчестер Юнайтед» с испанской «Севильей», украинский «Шахтер» с итальянским «Интером».

Матчи пройдут 16 и 17 августа. Первыми проведут встречу пара «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Матч состоится на стадионе «Рейн-Энерги» в немецком Кельне.

Вторая пара – «Интер» и «Шахтер», - встретятся на стадионе «Эсприт-Арена» в немецком Дюссельдорфе. Финал пройдет 21 августа в Кельне. Все матчи плей-офф турнира проходят без зрителей.

Все четыре клуба ранее становили победителями этого престижного турнира. Рекордсменом Лиги Европы является испанская «Севилья», которая становилась обладателем трофея пять раз. Итальянский «Интер» - три раза, украинский «Шахтер» и английский «Манчестер Юнайтед» - по одному разу.