В РПЛ проведут встречу судей и руководства клубов после матча «Спартак» - «Сочи»

Главные тренеры российских футбольных клубов проведут встречу с представителями судейского комитета. Ее организацией займется Российская премьер-лига (РПЛ).

На встрече будут подняты вопросы, которые в спортивной среде обсуждаются не первый месяц: судейские ошибки и работа видеоассистентов, заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.

«Мы все хотим, чтобы информация о судейских решениях была более доступна, система VAR в России совершенствовалась, квалификация арбитров повышалась. Планируем организовать встречу руководства клубов и судейского комитета РФС, чтобы обсудить накопившиеся вопросы в прямом диалоге», - цитирует РИА Новости предложение Прядкина.

Последней каплей в чаше терпения болельщиков, тренеров и футбольных экспертов стал скандальный матч между московским «Спартаком» и «Сочи». Встреча закончилась со счетом 2:2 и была омрачена неоднозначным судейством.