«Очевидная ошибка»: в РФС перечислили эпизоды неверного судейства в матче «Спартак» - «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) обнародовала итоги рассмотрения спорных моментов в матче между «Спартаком» и «Сочи» первого тура Российской премьер-лиги. Ключевыми ошибками судейства стали назначение пенальти на 88-й минуте судьей Василием Казарцевым и решение его видеопомощника о невмешательстве в ситуацию.

«Ключевой момент случился на 88-й минуте, когда арбитр назначил 11-метровый удар, посчитав, что защитник «Спартака» нарушает правила. Комиссия полностью, единогласно решила, что нарушения не было. В момент удара по воротам (Самюэль) Жиго не делал никаких действий, не вступал в единоборство, а блокировал мяч… Происходит игровое столкновение, которого обоим футболистам было не избежать, и необходимо было продолжить игру», - пояснил член комиссии Николай Левников.

Он добавил, что, по мнению комиссии, в этот эпизод должен был вмешаться видеопомощник Алексей Еськов, так как ошибка арбитра была очевидна.

В эпизоде на 14-й минуте при назначении пенальти судья поступил правильно, посчитали эксперты. Оно мотивировано тем, что защитник «Спартака» Павел Маслов инициировал контакт ногой с нападающим «Сочи» Кириллом Заикой, блокируя его продвижение к мячу. Удаление игрока «Сочи» Сергея Терехова на 40-й минуте из-за атаки соперника также было признано экспертами верным решением.

Ранее гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов отметил, что удовлетворен выводами комиссии РФС по спорным эпизодам. При этом он добавил, что ситуация с заявлениями главы проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, который отстаивал правоту видеопомощника Еськова, остается невыясненной.