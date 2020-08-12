ВФЛА выплатила долг перед World Athletics.

В министерстве подчеркнули, что одним из приоритетов деятельности Минспорта России является развитие легкой атлетики в стране (спорт высших достижений и массовый спорт), подготовка спортивного резерва, защита интересов российских спортсменов , а также восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях.

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