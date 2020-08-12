Гендиректор «Спартака» оценил решение РФС о действиях арбитров в матче с «Сочи»

Московский «Спартак» удовлетворен решением Российского футбольного союза (РФС) признать ошибочным судейство в матче первого тура чемпионата страны с «Сочи». Об этом заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Речь идет о назначении второго пенальти арбитром Василием Казарцевым, а также о невмешательстве в ситуацию судьи Алексея Еськова, который был ответственен за работу системы видеопомощи арбитрам VAR.

«Мы удовлетворены, что действия судьи Казарцева и его ассистента на VAR признаны ошибочными», - сказал Газизов РИА Новости.

При этом он выразил недоумение от заявлений главы проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, который отстаивал правоту Еськова в эфире Матч ТВ, ссылаясь на протокол системы.

«Это недопустимая ситуация. Ясности как не было, так и нет», - добавил Газизов.

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС подтвердила, что действия арбитров в матче «Спартак» - «Сочи» были ошибочными. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2, гости реализовали оба мяча с пенальти. Назначение второго пенальти на 88-й минуте вызвало много споров, владелец красно-белых Леонид Федун назвал судейство «клоунадой» и пригрозил снятием команды с чемпионата.