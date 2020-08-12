В РФС признали ошибочным решение арбитра о пенальти в матче «Спартак» - «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение судьи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» первого тура чемпионата России. Об этом сообщается в вердикте комиссии, опубликованном на официальном сайте РФС.

«Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт», - говорится в документе.

Матч 9 августа в Москве завершился со счетом 2:2, оба гола гости реализовали с пенальти. Председатель совета директоров московского клуба Леонид Федун после игры назвал судейство «клоунадой» и пригрозил снятием команды с чемпионата. Ранее Казарцев объяснил свое решение назначить пенальти, уточнив, что понимал всю его ответственность.