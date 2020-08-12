Минспорт РФ выделил ВФЛА субсидию на погашение долга перед World Athletics
Министерство спорта России выделило единовременную субсидию Всероссийской федерации легкой атлетики. Средства, сумма которых не уточняется, пойдут на развитие данного вида спорта и погашение долга перед World Athletics. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
«Одним из приоритетов деятельности Минспорта России является развитие легкой атлетики в стране (спорт высших достижений и массовый спорт), подготовка спортивного резерва, защита интересов российских спортсменов, восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях, возобновление полноправного членства ВФЛА в World Athletics», - уточнили в министерстве.
Отмечается, что Минспорт продолжит оказывать поддержку в восстановлении членства ВФЛА в World Athletics.