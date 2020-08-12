«Спартак» продолжит выступление в РПЛ в сезоне 2020/21

Основная команда ФК «Спартак» продолжит участие в турнирах сезона 2020/21. Об этом заявил владелец московского клуба Леонид Федун. При этом он подчеркнул, что при новых случаях несправедливого судейства по отношению к красно-белым команда покинет поле.

«В случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. "Спартак" - за честный футбол», - сказано в заявлении Федуна, которое опубликовано на официальном сайте клуба.

После первого матча РПЛ владелец «Спартака» пригрозил снять команду с чемпионата России по футболу. Данная игра с «Сочи» завершилась со счетом 2:2. Оба гола гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения.

Позднее в РФС пообещали, что арбитров матча Василия Казарцева и Алексея Еськова проверят на детекторе лжи.