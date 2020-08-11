Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Главный судья матча «Спартак» - «Сочи» объяснил решение назначить пенальти

Виктория Ивашечкина
07:59 11.08.2020
По словам Василия Казарцева, он понимал всю ответственность своего решения.
Главный судья матча «Спартак» - «Сочи» объяснил решение назначить пенальти
© Фото: ФК Спартак-Москва, VK

Главный судья матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев уверен, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды на исходе матча игры.

По его словам, момент второго пенальти «был у него на ладони». Казарцев понимал ответственность своего решения. По мнению арбитра, удар Самуэль Жиго по ногам защитника «Сочи» действительно был зафиксирован.

Однако он уточнил, что при повторе эпизода на видео интенсивность движения Жиго была не такая высокая, как казалось во время матча. При этом нарушения все равно были зафиксированы.

Казарцев в эфире «Матч ТВ» подчеркнул, что больше оснований было для продолжения игры, чем за назначение пенальти, но для него основания тоже были.

Напомним, «Спартак» в воскресенье, 9 августa, сыграл вничью c «Сочи» co счетом 2:2. Оба мячa гости забили c пенальти. Правомерность назначения их вызвалa сомнения среди фанатов команд.

Также сообщалось, что судей матча РПЛ «Спартак» - «Сочи» после скандальной игры проверят на полиграфе. В РФС отметили, что о дате тестирования на детекторе лжи будет сообщено позднее.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Каритина дня
Каритина дня
07:59 Спорт
Главный судья матча «Спартак» - «Сочи» объяснил решение назначить пенальти
06:30 Армия
Шойгу проверил работу медцентра Минобороны РФ на Камчатке
06:28 В стране и мире
Роспотребнадзор дал рекомендации при выборе школьной формы
06:00 Армия
Видео
«Тюльпаны» и «Пионы» для «врага»: кадры артиллерийских учений в Северной Осетии
05:50 В стране и мире
Видео
Российские военные инженеры уничтожили пещеру террористов в сирийской Хаме
Популярное
Популярное
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
Врачи рассказали, что способно отнять у здорового человека 10 лет жизни
Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно»
Эксперт рассказал, чем могут быть опасны сайты знакомств
Сигналы на теле: доктор Комаровский рассказал о причинах появления рака кожи
Написано на лице: названы визуальные симптомы-предвестники диабета
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.