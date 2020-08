Главный судья матча «Спартак» - «Сочи» объяснил решение назначить пенальти

Главный судья матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев уверен, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды на исходе матча игры.

По его словам, момент второго пенальти «был у него на ладони». Казарцев понимал ответственность своего решения. По мнению арбитра, удар Самуэль Жиго по ногам защитника «Сочи» действительно был зафиксирован.

Однако он уточнил, что при повторе эпизода на видео интенсивность движения Жиго была не такая высокая, как казалось во время матча. При этом нарушения все равно были зафиксированы.

Казарцев в эфире «Матч ТВ» подчеркнул, что больше оснований было для продолжения игры, чем за назначение пенальти, но для него основания тоже были.

Напомним, «Спартак» в воскресенье, 9 августa, сыграл вничью c «Сочи» co счетом 2:2. Оба мячa гости забили c пенальти. Правомерность назначения их вызвалa сомнения среди фанатов команд.

Также сообщалось, что судей матча РПЛ «Спартак» - «Сочи» после скандальной игры проверят на полиграфе. В РФС отметили, что о дате тестирования на детекторе лжи будет сообщено позднее.