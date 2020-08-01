СМИ: «Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина

Футбольный клуб «Спартак» не станет сегодня объявлять о переходе спортсмена Александра Кокорина.

По сообщениям портала sport24.ru, это связано с трагедией у форварда команды Александра Соболева. На днях у спортсмена умерла мать.

Напомним, на текущей неделе Кокорин прилетел в Москву, где, по неподтвержденным данным, посетил офис «Спартака» и подписал с ФК трехлетний контракт.

Утверждалось, что он будет выступать за команду под девятым номером, который в прошлом сезоне носил Резиуан Мирзов.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, получил два предложения от клубов Российской премьер-лиги. В качестве заинтересованных сторон тогда выступили московское «Динамо» и казанский «Рубин». Однако позже в СМИ появилась информация о том, что Кокорин может перейти в московский ФК «Спартак».