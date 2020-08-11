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«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Иван Линдеманн
22:58 11.08.2020
Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:0.
«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» в матче стартового тура чемпионата России.

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:0. Первый гол на второй минуте забил Алексей Миранчук, на 26-й - Дмитрий Баринов.

У казанского футбольного клуба в перерыве матча был удален главный тренер Леонид Слуцкий, позднее на 65-й минуте красную карточку получил защитник Сильвие Бегич.

Во втором туре премьер-лиги «Локомотив» встретится с «Краснодаром», а «Рубин» примет «Урал». Матчи состоятся 15 августа.

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