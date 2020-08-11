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Футбольный «бокс»: что грозит Широкову за избиение арбитра во время матча

Алексей Алексеев
21:58 11.08.2020
Пострадавший арбитр намерен написать заявление в полицию, а самому Роману Широкову грозит уголовное преследование.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Спортивный мир не может прийти в себя после инцидента с бывшим капитаном российской сборной по футболу Романом Широковым. Он отправил в нокаут судью во время любительского матча. После нападения футболиста, арбитра пришлось госпитализировать, а игру в итоге остановили. Уже сегодня полузащитник принес свои извинения, но болельщики, да и многие коллеги по цеху, не оценили поступка Широкова.

Столь бурную реакцию Романа, как выяснилось, вызвала красная карточка, которую ему показал судья. Полузащитник хуком справа отправил арбитра в нокаут и уже лежащего добил ногой. Как итог - кровоточащая гематома под глазом и рассечение.

«Мне наложили швы, сделали кучу обследований и самое главное, что вроде со мной все нормально. Что тебя не убивает, делает сильнее, поэтому продолжаем идти дальше», - рассказал сегодня пострадавший арбитр Никита Данченков.

Все произошла в ходе четвертьфинального матча непрофессиональной лиги. Роман Широков и еще один знаменитый футболист Андрей Тихонов выступают за одну команду - против них обычные любители, которые иногда собираются поиграть в футбол. Судья без аккредитации ФИФА. Перед инцидентом произошел спорный, но вполне обычный игровой эпизод. Роман Широков посчитал, что на нем нарушили правила в штрафной площади, а судья не назначил пенальти.

«Широков орет "Покажешь красную, я тебя ударю". Судья показывает красную и Широков со всей дури влетает в него, бьет кулаком в челюсть, попадает в бровь еще, судья подает, а он еще в живот ему. Конец игры, конец всему. Ну это уголовка какая-то», - возмущается один из очевидцев потасовки, футболист Виктор Кравченко.

После избиения главного судьи остальные арбитры отказались обслуживать матч и игра закончилась. Команды вместе уходили в раздевалки. Роман Широков еще раз подошел к избитому Никите Данченкову, но совсем не для того, чтобы извиниться.

«Я хочу сказать, что Роман Широков не испытывал чувство вины абсолютно, он несколько раз подходил к судье, говорил, что ему правильно досталось», - рассказал еще один свидетель драки Георгий Нуров.

В итоге Роман Широков все же принес извинения, правда не лично, а лишь на своей странице в Instagram, но и там не упустил возможность указать на судейскую ошибку.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения @dante_71_ Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира @amkal_official_, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями», - написал Широков.

На неспортивное поведение Широкова отреагировали и знаменитые коллеги по «футбольному цеху». Александр Мостовой - легендарный игрок российского и мирового футбола не смог вспомнить ничего похожего за всю свою карьеру.

«Да, это жестокость, да это удар, это добивание. Меня немного удивило, почему это произошло на футбольном поле и сразу начинаешь вспоминать было ли такое, когда я был на футбольных полях. Только в далеком, далеком детстве, когда не было ничего. Тогда люди дрались на каждой тренировке», - вспомнил Мостовой.

У футбольных болельщиков на этот счет тоже вполне однозначная позиция.

«Это отвратительный поступок, это омерзительный поступок, после такого не подают руки. Избить на глазах у всех судью, только потому что он не поставил пенальти», - недоумевает народный артист России, футбольный болельщик Юрий Шлыков.

Впрочем, это уже не первый скандал с участием Широкова. Будучи еще действующим игроком, он хоть и не распускал руки, но грубо разговаривал с фанатами.

Тогда  болельщики устроили настоящую травлю футболисту. На стадионе многотысячная толпа выкрикивала кричалку с очень нелицеприятной рифмой для игрока. Роман тогда попросил прощения и инцидент замяли, но достаточно ли будет извинений в этот раз. За нанесение побоев закон предусматривает ответственность  вплоть до уголовной.

«Возможно уголовное преследование. В том числе и в связи с примирением потерпевшего, если виновное лицо загладило причиненный вред, либо путем вынесения судом решения о штрафе», - предупредил адвокат Игорь Бушманов.

СМИ сообщают, что пострадавший Никита Данченков собирается подавать заявление в полицию. Так что имя Романа Широкова в ближайшее время может вновь появиться в рубрике происшествия,  а не в привычном спортивном разделе.

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