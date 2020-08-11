«Все у них впереди»: Мостовой прокомментировал драку Широкова с арбитром

Поступок бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова, который избил арбитра во время любительского матча, вызывает шок. Таким мнением со «Звездой» поделился бывший футболист Александр Мостовой. О произошедшем он узнал от журналистов и до последнего не верил в реальность произошедшего.

«Меня немного напугало, когда начали все звонить. Я был очень удивлен. От журналистов все узнал и был шокирован, когда увидел видео, которое мне прислали», - сказал Мостовой.

Александр не сомневается, что Широков понесет заслуженное наказание, а учитывая общественный резонанс, оно обязательно последует.

«Думаю, что-то обязательно произойдет и наказание будет, скорее всего административное. Очень хорошо, что Роман извинился и это должно сыграть свою роль. Надо посмотреть и подождать. Я думаю, через день-два все будет немного поспокойней», - считает экс-футболист российской сборной.

По его мнению, шокирующий поступок Широкова не поставит крест на его дальнейшей карьере и не послужит основанием для жестоких санкций в его адрес.

«Жизнь не заканчивается. Хорошо что он извинился и далее встретится с человеком, поговорит с ним. Никто Романа не оправдывает, он все понял уже сам. Не думаю, что на этом закончится карьера и жизнь. Оба молодые и все у них впереди», - уверен Мостовой.

Инцидент произошел накануне во время матча на любительском турнире «Московский кубок селебрити», где Широков выступал за сборную Матч ТВ. После показанной ему красной карточки футболист налетел на судью, ударил его кулаком в лицо, после чего тот упал, а после продолжил бить ногами. Поступок Романа Широкова осудили многие футболисты и спортивные эксперты.