Ветераны «Спартака» потребовали пожизненного отстранения судей Казарцева и Еськова

Бывшие игроки ФК «Спартак» написали письмо главе РФС Александру Дюкову с требованием пожизненно отстранить от работы судей матча красно-белых против «Сочи» Василия Казарцева, Алексея Еськова и руководителя проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам VAR Леонида Калошина.

«Мы не можем назвать происходящее иначе как позором. Это плевок в сторону не только спартаковских болельщиков, но и всех любителей футбола в нашей стране», - приводит слова из текста письма РБК-Спорт.

Под документом свои подписи поставили Олег Романцев, Ринат Дасаев, Сергей Родионов и другие бывшие игроки «Спартака».

Напомним, что в первом туре РПЛ красно-белые вничью сыграли с «Сочи». Матч завершился со счетом 2:2. Оба гола сочинцы забили по пенальти во втором тайме.

После произошедшего владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Накануне стало известно, что арбитров проверят на детекторе лжи.