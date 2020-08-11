«Неподобающий поступок»: Широков извинился перед избитым им во время матча судьей

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков извинился за избиение арбитра во время любительского матча. Он признал, что действия Никиты Данченкова не могли быть причиной «для размахивания руками» с его стороны.

Инцидент произошел накануне во время матча на любительском турнире «Московский кубок селебрити», где Широков выступал за сборную Матч ТВ. После показанной ему красной карточки футболист налетел на судью, ударил его кулаком в лицо, после чего тот упал, а после продолжил бить ногами.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками», - написал Широков на своей странице в Instagram.

Данченков после происшествия провел несколько часов в больнице из-за травм на лице. Он планирует обратиться в полицию, заявление также хотят написать и организаторы турнира.