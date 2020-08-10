Главный тренер «Зенита» сообщил об одном положительном тесте на COVID-19 в клубе
Сергей Семак заявил, что заболевший игрок отправлен на карантин.
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Сергей Семак заявил, что в ФК «Зенит» один спортсмен заболел коронавирусом. Таким образом, главный тренер клуба опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о семи зараженных.
«У двоих наших игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Фамилии игроков, находящихся на карантине, Семак не назвал.
Восьмого августа в матче за Суперкубок России петербургский клуб обыграл московский «Локомотив». Первый матч в новом сезоне «Зенит» проведет 11 августа. Команда сыграет против волгоградского «Ротора».