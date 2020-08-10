Стали известны пары первого раунда плей-офф НХЛ
Последним участником плей-офф стала команда «Коламбус», которая победила в групповом этапе «Торонто».
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Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Уточняется, что последним участником плей-офф стала команда «Коламбус», победившая в групповом этапе «Торонто».
Таким образом, пары плей-офф из Восточной конференции выглядят следующим образом: «Коламбус» - «Тампа», «Филадельфия» - «Монреаль», «Вашингтон» - «Нью-Йорк Айлендерс».
На Западе в первом раунде сыграют следующие команды: «Вегас» - «Чикаго», «Колорадо» - «Аризона», «Даллас» - «Калгари», сообщает РИА Новости Спорт.
Первый матч плей-офф состоится во вторник, 11 августа, между «Коламбусом» и «Тампой». Сезон НХЛ возобновился 1 августа.