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Арбитр VAR Еськов объяснил, почему не вмешался в эпизод со вторым пенальти в ворота «Спартака»

Тамара Астапенкова
23:32 10.08.2020
Ситуация со вторым пенальти была не очевидной и он, как ассистент на этом матче, был обязан следовать решению судьи.
Арбитр VAR Еськов объяснил, почему не вмешался в эпизод со вторым пенальти в ворота «Спартака»
© Фото: Александр Вильф РИА Новости

Арбитр Алексей Еськов, работавший на системе видеоассистента рефери (VAR) во время матча первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи», не мог отменить решение главного судьи встречи Василия Казарцева. Так Еськов объяснил в эфире «Матч ТВ» почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.

В воскресенье, 9 августа, матч «Спартак» - «Сочи» закончился вничью. Красно-белые вели со счетом 2:0. Однако гостям удалось отыграться благодаря двум назначенным спорным пенальти.

По словам Еськова, он действовал по регламенту VAR. Ситуация со вторым пенальти была не очевидной и он, как ассистент на этом матче, был обязан следовать решению судьи.

«Это не очевидная ситуация. Это больше не пенальти, чем пенальти. Точку зрения я не менял. Есть регламент, я следовал протоколу. Я смотрел, насколько был контакт или нет. И я был обязан следовать решению судьи, так как это его оценка ситуации. Если бы я сказал, что это не пенальти, были бы санкции», - объяснил Еськов.

Ранее стало известно, что арбитры встречи «Спартак» - «Сочи» Василий Казарцев и Алексей Еськов пройдут проверку на полиграфе. Также в РФС сообщили, что экспертно-судейская комиссия получила от «Спартака» письмо по спорным эпизодом матча.

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