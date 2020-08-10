РФС получил письмо от «Спартака» по спорным эпизодам в матче с «Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) получил письмо от «Спартака», которое было направлено в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по спорным эпизодам матча с «Сочи». Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Письмо от "Спартака" в ЭСК получено», - цитирует сообщение РИА Новости.

В матче первого тура Российской премьер-лиги, который прошел 9 августа «Спартак» сыграл вничью с «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:2. Оба гола игроки «Сочи» во втором тайме реализовали с пенальти.

Недовольный судейством владелец «Спартака» Леонид Федун в результате заявил, что собирается снять команду с турнира в понедельник. В РФС рассказали, что работавшие на матче судьи Василий Казарцев и Алексей Еськов пройдут проверку на полиграфе.