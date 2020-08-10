Черданцев оценил работу арбитров на матче «Спартак» - «Сочи»

Руководству Российского футбольного союза (РФС) необходимо вернуть доверие болельщиков к арбитрам и их ассистентам. Таким мнением со «Звездой» поделился спортивный комментатор Георгий Черданцев. Он прокомментировал ход скандального матча между «Спартаком» и «Сочи», а также оценил действия главного арбитра встречи Василия Казарцева.

«Руководитель российских судей Виктор Кашшаи признал, что была допущена ошибка. Причем, надо отдать должное, сделал это весьма оперативно. На моей памяти, впервые решение о признании ошибки и отстранению арбитра было принято ночью, очень оперативно», - отметил Черданцев.

Рассуждая о принятых в ходе матча решениях, Черданцев усомнился в их безупречности, отметив, что с ним согласны многие футбольные эксперты, которые обсудили эту игру в студии сразу после финального свистка.

«Никто их приглашенных экспертов, а все они играли в футбол в свое время, они прекрасно знают о единоборствах в штрафной, никто не понял основания для назначения пенальти. Есть ассистент, который может любой эпизод разобрать по деталям, посмотреть его в повторе с разных ракурсов. Однако, он трактует этот эпизод, как нарушение правил, а этот эпизод становится ключевым», - считает комментатор.

Сразу после игры, в Российском футбольном союзе заявили о намерении проверить арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова на полиграфе. Георгий Черданцев данную инициативу не понял и не оценил.

«Вряд ли эта мера поможет понять логику принятия решений судьями. Мы, как мне кажется, сейчас скатились в какие-то 90-е годы, потому что такого недоверия к работе арбитров не было давно. Это более актуальная проблема, нежели вопросы с полиграфами, детекторами лжи и так далее», - уверен он.

В теорию заговора против «Спартака», которая сейчас пользуется большой популярностью у болельщиков «красно-белых», Черданцев не верит.

«У нас высокая конкуренция в чемпионате, у нас меняются чемпионы. То "Зенит", то "Локомотив", то "Спартак". Если есть заговор против "красно-белых", то объясните мне, где он был, когда они становились чемпионами, ведь действующие лица все те же и глобально ничего не изменилось. Это стечение обстоятельств», - заверил Георгий Черданцев.

Спортивный комментатор призвал владельца «Спартака» Леонида Федуна не снимать команду с чемпионата, о чем сам Федун заявил спустя несколько минут после финального свистка.

«Владелец "Спартака" один из богатейших людей страны, он точно умеет за себя постоять. Поэтому, когда он что-то говорит, он наверняка прекрасно понимает последствия принимаемых им решений. Я не понимаю, о каком заговоре идет речь, если команда только в последних турах поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы и проиграла чемпиону страны 33 очка», - сказал Черданцев.

Скандальный мачт между «Спартаком» и «Сочи» состоялся накануне на домашней арене москвичей. Команда Доменико Тедеско вела 2:0, но после неоднозначных, как считают в «Спартаке», решений арбитра упустила победу. Многие эксперты и поклонники футбола призвали пересмотреть итоги встречи, обнулить ее результаты или провести переигровку.