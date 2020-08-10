«Беспредел»: артист Белоголовцев поделился своим мнением о матче «Спартак» - «Сочи»

Произошедшее на футбольном поле в ходе матча между московским «Спартаком» и «Сочи» - свидетельство непрофессионализма и беспомощности судейского корпуса. Таким мнением со «Звездой» поделился российский юморист, радиоведущий и болельщик красно-белых Сергей Белоголовцев.

«Не было ни одного, ни второго пенальти. Это железно, и мне кажется, что каждый, кто хоть немного в футболе разбирается, прекрасно видел, что ни одного, ни второго пенальти не было», - заявил Белоголовцев.

По мнению юмориста, на происходящее нельзя закрывать глаза. Поклонник «Спартака» уверен, что все беды подопечных Доменико Тедеско - результат заговора третьей стороны.

«Я склоняюсь к тому, что все футбольное руководство заряжено одной целью - привести "Зенит" из Санкт-Петербурга к очередному чемпионству. Возможный уход "Спартака" не считаю трагедией, может быть, после этого люди задумаются, что происходит в российском футболе», - уверен артист.

По его мнению, что-то подобное должно произойти и встряхнуть отечественный футбол, который переживает очевидный кризис.

«Люди, которые отвечают за футбол в нашей стране, должны понять, что происходящее - это беспредел и предвзятость. Я был на стадионе, когда стало известно о решении Леонида Федуна. Я был сначала в шоке, а потом подумал, что, возможно, такой радикальный шаг позволит что-то изменить. То, что творится вокруг "Спартака" и "Зенита", - это безобразие и подлость», - заключил Белоголовцев.

Скандальный матч между «Спартаком» и «Сочи» состоялся накануне на домашней арене москвичей. Красно-белые вели 2:0, но после спорных решений главного арбитра получили два пенальти в свои ворота. Работа судейской бригады вызвала негодование у владельца «Спартака» Леонида Федуна, который пригрозил снять команду с чемпионата.