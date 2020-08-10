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«Сказал на эмоциях»: Федуна уговорили не снимать «Спартак» с чемпионата

Ян Брацкий
15:02 10.08.2020
Ряд футбольных экспертов выступили за пересмотр итогов встречи первого тура национального чемпионата, вплоть до переигровки матча.
«Сказал на эмоциях»: Федуна уговорили не снимать «Спартак» с чемпионата
© Фото: ФК Спартак-Москва, VK

Президент РФС Александр Дюков уговорил владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна не снимать команду с чемпионата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированный источник в РФС.

«Федун вчера высказался на эмоциях и сгоряча - очень сомневаюсь, что он примет подобное решение. Это достаточно серьезный шаг, потому что "Спартак" является клубом с богатым прошлым, большими традициями, огромной армией фанатов не только в России», - также прокомментировал слова Федуна депутат Госдумы Игорь Лебедев.

О своих намерениях Леонид Федун заявил накануне, после скандального матча первого тура между «Спартаком» и «Сочи». Москвичи вели 2:0 в первом тайме, однако упустили победу после двух пропущенных ударов с одиннадцатиметровой отметки. Владелец «Спартака», болельщики красно-белых и ряд спортивных аналитиков сочли решения главного арбитра матча Василия Казарцева ошибочными.

«Хочется высказаться не как болельщику "Спартака", а как человеку, который давно смотрит футбол и сам играл. Кажется, что для любого человека, более-менее разбирающегося в футболе, очевидно, что судейские решения были предвзятыми. По-моему, РФС надо очень серьезно подойти к этой ситуации. Результат матча стоит аннулировать, а судей, причастных к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать. Явно неспортивное действо», - заявил в интервью ТАСС почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Болельщики московского футбольного клуба по итогам минувшей встречи выступили с совместным заявлением, в котором подвергли резкой критике судейство и работу РФС в целом.

«То, что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором отечественного футбола. Очередное судейское убийство "Спартака" было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе. Миллионы болельщиков после просмотра футбола чувствуют себя обманутыми», - говорится в заявлении фанатского объединения красно-белых.

Глава Департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал ошибку в действиях арбитра Казарцева и отстранил его от дальнейшего судейства до окончания разбирательств.

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