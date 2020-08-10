«Бездарный театр»: Мацуев оценил судейство в матче «Спартак» - «Сочи»

Болельщик ФК «Спартак», пианист Денис Мацуев назвал бездарным театром судейство на матче РПЛ «Спартак» - «Сочи». Он заявил телеканалу «Звезда», что на повторах все видели, что пенальти не было.

«Все могут ошибиться, все живые люди, не роботы. Но все видят на повторах, что ничего не было», - сказал Мацуев.

Он также сообщил, что возмущены не только фанаты «Спартака», но и те, кто болеет за другие команды, потому что борьба должна быть равной.

«У меня очень много друзей, которые не болеют за «Спартак», находятся в таком потрясении. Одно дело, когда ты видишь, что судья может совершить ошибку непроизвольно, но здесь, когда все все видят на повторах, это наводит на разные мысли», - сказал пианист.

Мацуев уверен, что нужно провести разбирательство.

«Судить и подсуживать тоже можно талантливо, но здесь был просто бездарный театр, который все видели», - заключил пианист.

Кроме того, Мацуев сообщил, что такими поступками понижается и без того «не совсем высокий уровень нашего чемпионата».

Напомним, что матч РПЛ «Спартак» - «Сочи» завершился со счетом 2:2. Отыграться «Сочи» удалось благодаря двум пенальти во втором тайме. После этого глава совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун объявил, что намерен снять команду с чемпионата России.