Судей матча РПЛ «Спартак» - «Сочи» проверят на полиграфе
Работавшие на матче первого тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Сочи» судьи Василий Казарцев и Алексей Еськов пройдут проверку на полиграфе. Эту информацию подтвердили в Российском футбольном союзе, передает РИА Новости.
Отмечается, что о дате тестирования на детекторе лжи будет сообщено позднее.
В матче первого тура РПЛ, который прошел в воскресенье, 9 августа, «Спартак» сыграл вничью с «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:2. Оба гола игроки «Сочи» во втором тайме реализовали с пенальти.
После этого глава совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун назвал судейство клоунадой и объявил, что намерен снять команду с чемпионата России.
Отметим, что в июле проверку на полиграфе после матча «Спартак» - «Локомотив» проходил арбитр Сергей Лапочкин. После тестирования вопросов к судье не возникло.