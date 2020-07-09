«Рубин» победил «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты казанского «Рубина» обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Победу команде принес Денис Макаров. Он забил гол на 51-й минуте турнира. Последний раз «Рубин» побеждал «Краснодар» два года назад.

Таким образом, на счету «Рубина» 33 очка за 27 матчей. Команда заняла девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» идет четвертым, имея в активе 45 очков после 26 встреч.

В следующем матче подопечные Леонида Слуцкого сразятся с московским ЦСКА, а «Краснодар» 12 июля дома примет екатеринбургский «Урал».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Он был открыт матчем «Крылья Советов» - «Ахмат». В этот же день «Сочи» сыграли против «Ростова». Финал Кубка России по футболу состоится 25 июля.