Глава UFC рассказал о будущем Конора Макгрегора

Глава UFC Дана Уайт озвучил свою версию будущего одного из самых популярных бойцов организации Конора Макгрегора. Как заявил Уайт, сейчас с эпатажным ирландцем происходит все то, что происходит с каждым бойцом, начавшим зарабатывать крупные денежные суммы.

Глава промоушена считает, что, несмотря на очередное заявление об уходе из смешанных единоборств, Макгрегор все еще находится в топе и вполне может провести еще несколько боев в следующем году, если захочет. Своим мнением он поделился в ходе беседы с ведущим The Herd with Colin Cowherd на YouТube.

Между тем заявивший об уходе на «пенсию» ирландец ранее даже показал праздничный торт в честь данного события. Нынешнее его заявление стало уже третьим по счету, и после каждого он возвращался для громких боев с именитыми соперниками.