Роналду повторил достижение Месси по голам

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в 10 раз с сезона 2007/08 забил более 25 мячей за один чемпионат. Таким образом он повторил достижение аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

В нынешнем сезоне форвард имеет на счету 25 мячей в серии А, решающим голом для него стал второй забитый мяч в матче «Ювентус» - «Милан», который закончился со счетом 2:4. Второй гол за команду позволил Месси добиться такого результата.

Отмечается, что только эти два игрока среди представителей топ-5 европейских чемпионатов достигли такого показателя за последние 12 лет.

Например, легенда мирового футбола Пеле назвал Роналду лучшим игроком современности. Пеле заметил, что именно Роналду является самым стабильным, но подчеркнул, что помнить стоит и о Месси.