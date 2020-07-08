Газизов назначен генеральным директором «Спартака»

«Спартак» официально объявил имя нового генерального директора футбольного клуба. На место Томаса Цорна, покинувшего пост во вторник, был назначен Шамиль Газизов.

Соответствующую информацию сообщил глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун.

Ранее Газивов работал на аналогичной позиции в клубе «Уфа». Именно успехи, достигнутые футболистами «Уфы» при достаточно ограниченном бюджете, послужили причиной выбора кандидатуры Газизова на пост гендиректора «Спартака». Владелец ФК объяснил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции серьезно ударила по бюджету ФК.

Федун добавил, что «расставание» с Томасом Цорном прошло в позитивном ключе, и выразил благодарность ему за хорошую работу. Новый генеральный директор начнет работу уже на этой неделе.