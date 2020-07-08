«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболу

Столичные футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «Открытии-Арене» и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля гол забил Эсекьель Понсе (38-я минута). У «Локомотива» пенальти на 43-й минуте реализовал Алексей Миранчук.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был крайне недоволен решением судьи Сергея Лапочкина назначить пенальти и в эмоциональной форме выразил это арбитру, за что получил две желтые карточки и был удален.

А «Уфа» в гостях одержала волевую победу над «Ростовом». Матч завершился со счетом 2:1. В составе хозяев поля мяч забил Деннис Хаджикадунич (27-я минута). В «Уфе» отличились Даниил Фомин (68, с пенальти) и Вячеслав Кротов (75).

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после пaузы, вызванной пaндемией коронaвируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, однако по нынешним прaвилам заполняемость стадионa не должна превышать 10% от общей вместимости.