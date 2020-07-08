Самым высокооплачиваемым спортсменом планеты стал игрок в американский футбол
Игрок в американский футбол подписал контракт почти на полмиллиарда долларов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mark AlbertiIcon Sportswire, vi Globallookpress, patrickmahomes Instagram
Почти четыреста восемьдесят миллионов долларов получит по новому контракту игрок в американский футбол Патрик Махоумс.
Соглашение рассчитано на 10 лет. Таким образом, 24-летний Махоумс стал самым высокооплачиваемым спортсменом планеты.
Боссы клуба «Канзас-сити Чифс» достали чековые книжки после победы команды в Супербоуле, где квотербека признали самым ценным игроком.